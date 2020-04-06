Беглов оценил ситуацию с коронавирусом в Санкт-Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов оценил обстановку с коронавирусом в Северной столице. По словам градоначальника, ситуация в Петербурге примерно на три недели отстает от московской.

Об этом Беглов заявил во время заседания в Смольном в понедельник, 6 апреля. Губернатор также отметил, что при этом ситуация не является патовой.

«У нас есть еще какое-то время, чтобы к этому подготовиться», - добавил он, уточнив, что в Санкт-Петербурге вскоре будут развернуты около 12 тысяч коек для пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией.

Беглов призвал местные власти особо усиленно контролировать соблюдение горожанами режима самоизоляции и отметил, что значительно пополнить ряды заболевших могут в частности лица старше 65 лет.

Ранее губернатор обсудил ситуацию с коронавирусом в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным. Беглов рассказал, какие меры принимаются в городе для предотвращения распространения заболевания.