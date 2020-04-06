В России разработали схему лечения тяжелой формы коронавируса

В Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) России заявили о разработке варианта для лечения тяжелой формы коронавирусной инфекции. Сообщается, что он основан на использовании препарата «Даларгин».

Данный препарат зарегистрирован в России в качестве средства заживления трофических язв и защиты органов и тканей, в том числе легких, печени и поджелудочной железы.

«Для разработки схемы лечения тяжелых коронавирусных пневмоний в ФМБА была создана модель фатального острого респираторного дистресс-синдрома на животных. Введение “Даларгина” позволяло в 3,9 раза снизить выброс провоспалительных цитокинов и существенно повышало выживаемость животных с острым респираторным дистресс-синдромом. Выживали при разных схемах введения препарата от 70 до 100% животных», - говорится в официальном сообщении агентства.

В ФМБА отметили, что результаты исследования позволили приступить к проведению клинических исследований препарата.

Ранее в агентстве назвали сроки окончания пандемии коронавируса в России. По словам главного инфекциониста ФМБА Владимира Никифорова, распространение инфекции завершится к лету.