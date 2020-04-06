Опубликован проект нового расписания ЕГЭ в 2020 году

Российские школьники в 2020 году приступят к сдаче Единого государственного экзамена 8 июня. Это следует из проекта приказа Минпросвещения и Рособрнадзора, который опубликован на портале нормативных правовых актов. Причиной переноса сроков стало распространение в стране нового типа коронавируса.

В документе сказано, что первыми ученики сдадут географию, литературу и информатику. Обязательные для всех экзамены по русскому языку и математике намечены на 11 и 15 июня соответственно.

ЕГЭ по физике и истории пройдет 18 июня, по обществознанию и химии - 22 июня. Биологию и письменный экзамен по иностранным языкам сдадут 25 июня, а устный экзамен пройдет 26 и 29 июня.

Согласно документу, период с 1 по 11 июля - резервный. Он нужен для тех, кто пропустил сдачу экзамена по уважительной причине, а также школьников, у кого пересекаются выбранные предметы в основные дни.

Кроме того, были перенесены сроки ОГЭ для выпускников девятых классов. Экзамены начнутся 9 июня.