На Украине задержан предполагаемый виновник пожара в Чернобыле

На Украине задержан мужчина, который, по предварительной информации, устроил пожар в Чернобыльской зоне отчуждения. В полиции заявили, что подозреваемый поджег траву и мусор в трех местах.

В настоящее время в окрестностях АЭС огнем объято 100 гектаров, 25 из них - непосредственно в зоне заражения.

Пожар тушат уже третьи сутки. В ликвидации возгорания задействованы десятки спасателей. В эпицентре пожара уровень радиации превышает норму в 16 раз.