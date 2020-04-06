На Украине задержан предполагаемый виновник пожара в Чернобыле
В полиции заявили, что подозреваемый поджег траву и мусор в трех местах.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
На Украине задержан мужчина, который, по предварительной информации, устроил пожар в Чернобыльской зоне отчуждения. В полиции заявили, что подозреваемый поджег траву и мусор в трех местах.
В настоящее время в окрестностях АЭС огнем объято 100 гектаров, 25 из них - непосредственно в зоне заражения.
Пожар тушат уже третьи сутки. В ликвидации возгорания задействованы десятки спасателей. В эпицентре пожара уровень радиации превышает норму в 16 раз.