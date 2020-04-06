Российские военные врачи приступили к круглосуточному дежурству в госпитале Бергамо

В понедельник 6 апреля российские военные врачи совместно с итальянскими коллегами приступили к круглосуточному дежурству по приему и лечению больных коронавирусной инфекцией в полевом госпитале города Бергамо. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

«Дежурство будет организовано в три смены. С российской стороны задействованы восемь врачебно-сестринских бригад, которые будут принимать и лечить больных во всех отделениях интенсивной терапии и отделениях для лечения больных легкой и средней степени. Все отделения укомплектованы необходимым медицинским оборудованием. Весь персонал интернациональных бригад врачей прошло подготовку в городской больнице имени Папы Джованни 23-го», - говорится в сообщении.

Российские и итальянские специалисты в круглосуточном режиме будут осуществлять прием, диагностику и лечение заболевших. Госпиталь рассчитан на 142 койки. В нем будут работать более 200 итальянских и российских специалистов.