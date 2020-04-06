В Минпромторге прокомментировали инцидент с замминистра в Ижевске

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации собирается провести внутреннее расследование после инцидента с заместителем главы ведомства Дмитрием Овсянниковым.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что перед вылетом в Москву чиновник устроил скандал в аэропорту Ижевска.

«Правовую оценку случившемуся даст суд, но, разумеется, служебное удостоверение не предназначено для того, чтобы оправдывать его наличие нарушением закона», - сказано в сообщении пресс-службы Минпромторга.

Также в министерстве отметили, что подобное поведение чиновника по отношению к сотрудникам органов правопорядка является грубым нарушением кодекса этики государственных гражданских служащих. Кроме того, особенно важно правильно себя вести в связи с распространением коронавируса в России и ужесточением некоторых требований.

По последней информации, в РФ зафиксировано 6 343 случая заболевания коронавирусом, 406 человек выздоровели, 47 скончались.