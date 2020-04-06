Учебная дистанция: российские школьники и студенты возобновили удаленные занятие

Школьники и студенты в России вернулись к своей учебе. Занятия будут проходить в дистанционном формате до отмены режима всеобщей самоизоляции. Власти обеспечивают планшетами и ноутбуками учащихся, не владеющих собственной компьютерной техникой.

Однако одной из проблем в сложившейся ситуации стали компьютерные пранкеры: молодые люди предпринимают попытки вмешательства в онлайн-конференции и не дают школьникам и преподавателям полноценно вести учебный процесс. По причине этого в отдельных случаях учителям приходилось проводить занятия в записи.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что дата начала проведения Единого государственного экзамена на территории РФ переносится на 8 июня. По его словам, дата может быть скорректирована повторно, если распространение коронавирусной инфекции пойдет на спад.