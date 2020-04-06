Полиция задержала мать, бросившую младенца у подъезда дома в Новой Москве

Мать младенца, брошенного на всю ночь у дома в Новой Москве, задержана. Грудного мальчика в коляске у подъезда обнаружил один из жильцов и вызвал полицию. Инспекторы быстро выяснили, что женщина живет в этом же доме.

По информации полиции, накануне она вместе с сожителем выпивала. После этого отправила его гулять с сыном. Однако мужчина не вернулся, а коляску с ребенком оставил у подъезда.

В настоящее время ситуация находится на контроле органов опеки.