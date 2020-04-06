Военнослужащие ЦВО защитили от пожаров более 20 населенных пунктов в Хакасии

Подразделения Центрального военного округа защитили от степных и лесных пожаров более 20 населенных пунктов в Республике Хакасия, в которых проживает свыше 30 тысяч человек.

Сводный отряд железнодорожной бригады ЦВО создал в регионе почти 120 километров минерализованных полос, которые не позволят огню распространиться. Кроме того, в случае угрозы к тушению природных возгораний готовы около шести тысяч военнослужащих.

Из-за ранней весны пожароопасный сезон наступил уже в 51 регионе России. Распоряжение о помощи Хакасии ранее отдал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Решение было принято в связи с тем, что региональные власти самостоятельно не могут справиться с наступлением пожаров.