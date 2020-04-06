Культура онлайн: юнармейцы устроили виртуальный тур по музеям мира

«Юнармия» успела посетить с экскурсиями два крупных музея Санкт-Петербурга. Впереди их ждут столичные галереи. Во время самоизоляции многие экспозиции работают в онлайн-режиме и позволяют бесплатно, не выходя из дома, прогуляться по залам. Начальник Главного штаба «Юнармии» Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко считает, что именно сейчас самое время сходить на виртуальную выставку.

«Наша цель - каникулы с пользой. Не обязательно постоянно сидеть за компьютером или перед телевизором. Вокруг масса всего интересного, причем, с доставкой на дом. Загляните в музеи мира, узнайте новые факты, пополните свой багаж знаний интересными открытиями в мире культуры», - сказал он.

Цель онлайн-экскурсий - вовлечь максимальное количество ребят в веселое и полезное времяпрепровождение. Алена Дреко всегда мечтала побывать в Лувре, но пока о поездке во Францию даже мечтать не приходится, вот, благодаря «Юнармии», мечты становятся реальностью - пусть и виртуальной.

«Я в полном восторге от Эрмитажа. Сколько раз были с родителями в Питере, но ни разу не удавалось попасть в музей из-за огромных очередей из туристов. А тут я не спеша "прогулялась" по всем залам с чувством, с толком, с расстановкой. Правда, на детальное изучение композиций ушел не один день. Зато теперь, мне кажется, я смело могу считать себя начинающим искусствоведом» - пояснила Алена.

Впереди у «Юнармии» по плану онлайн-экскурсии в Музей космонавтики и Государственный Дарвиновский музей, а также мировые галереи: Лувр и Музей Ван Гога.