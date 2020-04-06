В Минздраве рассказали о наиболее эффективном способе использования масок от коронавируса

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко уточнил, как следует использовать маски, чтобы наиболее эффективно защититься от коронавирусной инфекции.

«Нужно использовать маски. Причем здесь вопрос идет о том, что маска не должна быть обязательно на улице медицинская», - заявил он.

Мурашко отметил, что медицинские маски используются в особых случаях, при определенных медицинских мероприятиях.

«Можно использовать маски, изготовленные самостоятельно, фактически они просто сдерживают распространение воздушно-капельным путем», - заявил министр в эфире Первого канала.

Мурашко подчеркнул важность повсеместного и всеобщего использования подобной защиты, так как знать заранее, кто является возможным носителем коронавируса, невозможно.

«Когда один использует, а другой нет, шансов меньше. Когда используют все определенный барьер, это лучше», - подытожил он.

Ранее в правительстве РФ вынесли постановление об ограничении оптовой и розничной торговли медицинскими изделиями, включая защитные маски. Продавать их смогут только имеющие фармацевтическую лицензию компании.