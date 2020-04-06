Моряки корабля «Орск» спасли тонущего рыбака в Севастопольской бухте

Экипаж большого десантного корабля «Орск», стоящего у причала в Севастопольской бухте, спасли рыбака, который направлялся на своей лодке в сторону бухты Голландия. Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан 2-го ранга Алексей Рулев.

По словам Рулева, дежурной службой корабля была замечена лодка, которая направлялась в сторону бухты Голландия. Из-за сильного порыва ветра она перевернулась и человек оказался в воде.

О происшествии было доложено командиру БДК, который приказал направить к тонущему человеку катер.

Спасенный был доставлен на причал и передан вызванной бригаде скорой помощи.