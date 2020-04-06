Более триллиона инвестиций: полпред президента на Дальнем Востоке доложил о работе над проектами в Арктике
В рамках проектов с госучастием на этих территориях было построено 300 объектов, более 200 реконструировано.
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В понедельник, 6 апреля, Владимир Путин провел в Кремле встречу с полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым и министром по развитию Дальнего Востока и Арктики Александром Козловым.
Президенту доложили, что общий объем инвестиций в эти территории в рамках проектов с госучастием уже превышает 1160 миллиардов, было построено 300 объектов, более 200 реконструировано.
Всю прошлую неделю Владимир Путин проводил совещания по видеоконференцсвязи. Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава государства в условиях распространения коронавируса ограничил личные контакты, но полностью от них не отказался.