Более триллиона инвестиций: полпред президента на Дальнем Востоке доложил о работе над проектами в Арктике

В понедельник, 6 апреля, Владимир Путин провел в Кремле встречу с полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым и министром по развитию Дальнего Востока и Арктики Александром Козловым.

Президенту доложили, что общий объем инвестиций в эти территории в рамках проектов с госучастием уже превышает 1160 миллиардов, было построено 300 объектов, более 200 реконструировано.

Всю прошлую неделю Владимир Путин проводил совещания по видеоконференцсвязи. Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава государства в условиях распространения коронавируса ограничил личные контакты, но полностью от них не отказался.