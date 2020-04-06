Россия выделит ВОЗ один миллион долларов на борьбу с коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому РФ в 2020 году выделит Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сумму до одного миллиона долларов для противодействия коронавирусной инфекции.

«Выделить в 2020 году бюджетные ассигнования из федерального бюджета на уплату единовременного добровольного целевого взноса во Всемирную организацию здравоохранения на реализацию мер по борьбе с новой коронавирусной инфекцией до 1 миллиона долларов США», - говорится в документе, опубликованном 6 апреля.

Ранее в ВОЗ заявили, что пик эпидемии коронавируса в России еще не пройден. По данным организации, по сравнению с другими странами, эпидемия в РФ за три недели получила гораздо меньшее развитие. Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович при этом отметила, что пик будет пройден, когда число случаев заражения на время задержится, а затем начнет снижаться.