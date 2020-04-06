В Кремле раскритиковали региональные власти за закрытие границ из-за коронавируса

В Кремле согласны с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, который подверг критике губернаторов, решивших закрыть границы регионов из-за коронавируса. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эти действия чрезмерными.

Также он напомнил, что субъекты России наделены полномочиями по определению степени изоляции. Но в данной ситуации важно не допускать разрыва транспортных цепочек и не препятствовать грузовым перевозкам.

«Поэтому главы регионов в данном случае, на свое усмотрение, руководствуясь своим собственным анализом, принимают эти меры в координации все-таки с федеральными властями», - отметил представитель Владимира Путина.

В понедельник, 6 апреля, на совещании с вице-премьерами глава кабмина заявил, что меры по закрытию границ, которые приняли некоторые региональные главы, недопустимы. Впрочем, как заверил Мишустин, за прошедшие выходные ситуация была исправлена.

По последним данным, в России зафиксировано 6 343 случая заболевания коронавирусом, 47 человек скончались, 406 вылечились.