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Цена на нефть марки Brent упала до $31,5

Анна Касаткина
01:48 06.04.2020
Стоимость нефти WTI снизилась до $26.
Цена на нефть марки Brent упала до $31,5
© Фото: Joel Angel Juarez ZUMAPRESS.com Globallookpress

Цена нефти Brent упала более чем на 8%. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

По состоянию на 1:20 мск, стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent составила $31,48 за баррель. Цена нефти марки WTI с поставкой в мае 2020 года упала на 9% - до $26 за баррель.

Котировки падают на фоне новостей о росте случаев заражения коронавирусной инфекцией. Кроме того, по данным Reuters, на них влияют опасения по поводу увеличения предложения нефти, вызванные сообщениями о переносе экстренной встречи ОПЕК+.

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