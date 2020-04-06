Цена на нефть марки Brent упала до $31,5

Цена нефти Brent упала более чем на 8%. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

По состоянию на 1:20 мск, стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent составила $31,48 за баррель. Цена нефти марки WTI с поставкой в мае 2020 года упала на 9% - до $26 за баррель.

Котировки падают на фоне новостей о росте случаев заражения коронавирусной инфекцией. Кроме того, по данным Reuters, на них влияют опасения по поводу увеличения предложения нефти, вызванные сообщениями о переносе экстренной встречи ОПЕК+.