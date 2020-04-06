Мишустин подписал постановление об отсрочке налогов для пострадавшего от коронавируса бизнеса

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении налоговых и страховых отсрочек и рассрочек для представителей бизнеса, чьи предприятия пострадали от коронавирусной инфекции. Срок послаблений может составить 1 год или 5 лет, в зависимости от тяжести наступивших последствий.

В частности, в документе говорится, что на максимально возможный срок могут претендовать стратегические компании, если их выручка снизилась более чем на 50%. В случае ее снижения на аналогичных, а также системообразующих и градообразующих предприятиях, и компаниях, являющихся крупнейшими налогоплательщиками, более чем на 30%, возможна отсрочка на 3 года.

Иные организации имеют право претендовать на аналогичные условия, если их выручка также снизилась более чем на 50%, либо при наличии убытков во время снижения выручки до 30%.

Отсрочку сроком 1 год могут получить представители бизнеса из признанных пострадавшими отраслей при снижении выручки более чем на 50%, либо при наличии убытков и одновременном снижении выручки более чем на 30%. Отсрочку до 9 месяцев им дадут при убытках и одновременном снижении выручки более 20%, до 6 месяцев - если выручка упадет более чем на 10%. В остальных случаях пострадавшие компании могут претендовать на трехмесячную отсрочку по уплате налогов.

Ранее Мишустин заявил, что медицинские товары и лекарства, завезенные в РФ с 16 марта, будут освобождены от налога на добавленную стоимость. Он отметил, что от НДС также будут освобождены и предприниматели, если они безвозмездно передадут медтовары в больницы, которые помогают инфицированные пациентам.