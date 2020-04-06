Представитель Джонсона назвал дезинформацией сообщения о подключении британского премьера к аппарату ИВЛ

Сообщения о том, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, являются дезинформацией. С таким заявлением выступил пресс-секретарь главы консервативной партии.

По его словам, у Джонсона наблюдаются температура и кашель, но он остается под наблюдением врачей и ночь в госпитале провел комфортно.

В понедельник, 6 апреля, о том, что британского премьера планируют подключить к аппарату ИВЛ, со ссылкой на источник в руководстве системы здравоохранения Соединенного Королевства сообщили РИА Новости. Официального подтверждения этой информации не поступало.

Борис Джонсон был госпитализирован по совету лечащего врача. Проведенные на коронавирус тесты оказались положительными. Госпитализацию главы кабмина в Великобритании расценивают как меру предосторожности. Несмотря на болезнь, Джонсон продолжает руководить правительством дистанционно.