Названы профессии, которые не попадут в зону риска из-за коронавируса

Самыми востребованными на рынке труда вне зависимости от обстоятельств, связанных с коронавирусом, останутся профессии из категории face-to-face (лицом к лицу - прим. ред.). Об этом рассказала профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Елена Варшавская.

«Это самые надежные профессии. Чем больше в вашей профессии обязательного участия человека, тем более она надежна», - сказала специалист в беседе с НСН.

По мнению Варшавской, на фоне ситуации с пандемией повысился спрос на курьерские услуги, но после отмены ограничений многие нанятые сейчас сотрудники доставки окажутся не нужны.

Эксперт также высказала несогласие с авторами исследования Института прогрессивного образования, считающими, что работники сфер туризма, фитнеса, моды и стационарного общепита по окончании мер по борьбе с коронавирусом останутся невостребованными.

При этом профессор подчеркнула, что для прогнозирования ситуации на рынке труда нужно понимать, какими будут платежеспособность населения и темпы восстановления различных сфер бизнеса.