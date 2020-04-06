Американские биологи записали «звук» коронавируса

Биологам из США удалось преобразовать колебания белков коронавируса в звук. Ученые перевели в звуки естественные вибрации, создаваемые аминокислотами в зависимости от их размера, массы, энергии и состояния связи.

Таким образом, биологи записали звучание шиповидного белка коронавируса SARS-CoV-2, который распространяется прикреплением к белку-рецептору на поверхности клеток-хозяев. Как отмечается исследователями, «композиция» вышла «невероятно интересной и даже с приятными успокаивающими звуками». Запись опубликована на Soundcloud.

«То, что вы слышите - это многослойная алгоритмическая композиция, которая отражает как спектр вибраций всего белка в звуке, так и ритмические элементы, а также последовательность и складывание аминокислот в виде переплетенных мелодий», - приводит портал Scinexx заявление главы исследовательской группы Маркуса Бюлера.

Напомним, идея формирования звуков из различных сложных структур не является чем-то новым: методика подобных преобразований была разработана ранее учеными из Массачусетского технологического института.