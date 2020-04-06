В знак большого уважения: торговец цветами из Грузии подарил полторы тысячи тюльпанов борющимся с коронавирусом медикам

Пожилой торговец цветами из грузинского села Акаки Джейранашвили подарил полторы тысячи тюльпанов врачам и медицинским сестрам инфекционных больниц.

В эпицентре внимания Дед Како, так самого торговца называют местные жители, оказался по причине пандемии коронавируса. Введенный карантин едва не уничтожил его бизнес, ведь все столичные рынки и цветочные магазины закрылись. Более пяти тысяч цветов засыхали на корню.

«Один журналист открыл счет в банке и снял про меня сюжет. Добрые люди перечислили на мой счет деньги, а я эти цветы подарил врачам, которые круглосуточно работают в инфекционных больницах и помогают больным. Я им подарил 1.500 цветов в знак большого уважения», - рассказал «Звезде» Акаки Джейранашвили.

В каждом букете цветов медиков ждала записка: «Гордимся вами, спасибо!». В акции «Купи красный тюльпан» приняли участие сотни человек. Вместе им удалось собрать около 1,500 долларов и помочь не только поддержать бизнес пожилого человека, но и порадовать врачей, которые ведут борьбу с коронавирусом.