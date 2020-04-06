Огненный принцип домино: во Флориде пожар уничтожил более 3,5 тысяч автомобилей

Более 3,5 тысяч каршеринговых автомобилей были уничтожены пожаром, который вспыхнул на стоянке неподалеку от международного аэропорта Форт-Майерс во Флориде, сообщает CNN.

По предварительной информации, возгорание произошло на площади в 6 гектаров. И в огне погибли только 20 автомобилей, предназначенных для проката. Однако, горение ликвидировать не удалось и пламя перекинулось на другие машины. В результате автомобили стали загораться и взрываться друг за другом.

После того, как экстренным службам удалось справиться с огнем, выяснилось, что в огне было уничтожено более 3,5 тысяч каршеринговых автомобилей. Сообщается, что никто из людей не пострадал. На данный момент устанавливаются причины и обстоятельства возникновения пожара.

Местные власти сообщают, что огромные клубы дыма, появившиеся из-за пожара, не повлияли на работу аэропорта и воздушное сообщение. Также службами аэропорта

Была оказана наземная и воздушная поддержка при ликвидации возгорания.