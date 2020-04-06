В Кремле рассказали об очных встречах президента

Президент России Владимир Путин минимизировал очные контакты, но полностью их не отменил. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя решение российского президента провести сегодня, 6 апреля, встречу в Кремле.

«Президент минимизировал очные контакты, но полностью от них не отказался», - заявил Песков.

В понедельник Владимир Путин должен встретится в Кремле с вице-премьером, полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым и главой Минвостокразвития Александром Козловым.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что запланированная на 6 апреля онлайн-конференция ОПЕК+ перенесена на 9 апреля. Встреча в виртуальном формате перенесена из-за технических причин, подготовка к ней активно ведется.