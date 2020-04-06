Путин и Нетаньяху по телефону обсудили ситуацию с COVID-19
Разговор состоялся по инициативе израильской стороны.
© Фото: Пресс-служба Кремля
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора выразили настрой на укрепление координации по борьбе с коронавирусом, сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении подчеркнуто, что разговор состоялся по инициативе израильской стороны.
Были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, стороны условились о контактах на различных уровнях.