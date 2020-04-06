Власти Москвы отметили отсутствие необходимости введения пропусков

Необходимости в введении пропускного режима в Москве пока нет, но если поведение горожан изменится, то основания для введения более жестких мер появятся. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова в интервью телеканалу «Россия-24».

«Сейчас мы такого не видим, мы этому очень рады, мы очень благодарны горожанам за это. Если что-то будет идти по-другому, и поведенческая модель изменится, значит, будут основания для введения более жестких мер, включая пропуска», - пояснила Ракова.

Заместитель столичного градоначальника напомнила о возможности пользования личным и общественным транспортом, однако призвала горожан минимизировать поездки по городу без особой нужды.

«Люди действительно стали заботиться о себе, обеспечивать безопасность своих близких и окружающих, и сегодня у нас, по большому счету, социальное разобщение, которое необходимо, действительно, для предотвращения распространения заболевания, достигнуто», - констатировала заммэра Москвы.

Анастасия Ракова отметила существенное падение пассажиропотока добавив, что решения об очередных ограничениях в Москве принимаются властями еженедельно. Она уточнила, что это и экономические, и санитарно-эпидемиологические, и социальные меры.