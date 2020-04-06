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Американские ученые рассказали о «суперраспространителе» коронавируса

Тамара Астапенкова
13:16 06.04.2020
Наибольшую опасность при распространении коронавируса представляют так называемые бессимптомные носители, которые могут распространять вокруг себя целое облако зараженных частиц.
Американские ученые рассказали о «суперраспространителе» коронавируса
© Фото: StockSnap, Pixabay

Американские ученые заявили, что заразиться коронавирусом можно во время разговора с инфицированным человеком. Проведенные исследования показали, что частицы, которые выделяются человеком при разговоре и даже дыхании, способны содержать коронавирус. Данные исследования опубликованы на сайте научного издания Taylor and Francis Group.

Специалисты из Калифорнийского университета и нью-йоркской Школы медицины Икана  подтвердили гипотезы китайских врачей о передаче коронавируса при разговоре. Они установили: чем громче говорит человек, тем больше частиц он выделяет в воздух. При этом исследователи пока не установили причину, по которой одни распространяют частиц больше, чем остальные люди.

Наибольшую опасность при распространении коронавируса представляют так называемые бессимптомные носители, которые могут распространять вокруг себя целое облако зараженных частиц. Ученые утверждают, что десятиминутный разговор с таким человеком может привести к появлению в воздухе около 6 тысяч аэрозольных частиц, которые может вдохнуть неинфицированный собеседник.

На данный момент исследователи пока не выяснили на какое расстояние могут разлетаться выделяемые человеком инфицированные частицы, и сколько по времени вирус жизнеспособен. Они напоминают, что рекомендуемую дистанцию в полтора-два метра необходимо соблюдать сейчас при общении с любым человеком.

Ранее российские ученые Новосибирского университета заявляли, что наибольшую опасность для распространения коронавируса представляют люди, которые переносят COVID-19 без каких-либо клинических проявлений, так называемые «бессимптомники».

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