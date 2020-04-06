Правительство РФ вводит ограничения на продажу масок
Продавать маски, респираторы и перчатки теперь смогут только компании, имеющие фармацевтическую лицензию.
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В России будет ограничена оптовая и розничная торговля медицинскими изделиями, включая защитные маски.
Продавать маски, респираторы и перчатки теперь смогут только компании, имеющие фармацевтическую лицензию, сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление кабинета министров.
Ранее премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин заявил, что за эти выходные правительство разработало все необходимые подзаконные акты в связи с распространением коронавирусной инфекции.