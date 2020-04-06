В Кремле заявили о готовности к работе с иностранными партнерами для стабилизации рынка энергоносителей

Россия готова к совместной работе с другими странами для нормализации ситуации на энергетическом рынке. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что очередная конференция ОПЕК+, проведение которой запланировано в виртуальном формате из-за коронавируса, была перенесена с 6 на 9 апреля.

«Она сдвинута на четверг по техническим причинам, подготовка к ней ведется», - сообщил Песков, отметив, что президент не планирует контактов с нефтяниками до телеконференции.

В минувшую пятницу Владимир Путин назвал одной из причин падения нефтяных котировок ситуацию с коронавирусом и выход официального Эр-Рияда из сделки ОПЕК+, увеличение им добычи сырья, а также анонсированные скидки на поставки топлива.

При этом Владимир Путин и министр энергетики Российской Федерации Александр Новак отметили, что рынок требует скоординированных действий. Российские нефтяники готовы к переговорам со всеми крупнейшими нефтедобытчиками, включая США, отметили российские власти.