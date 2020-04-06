Роковая утечка: британские СМИ назвали возможную причину появления коронавируса

Пандемия коронавирусной инфекции могла стать следствием утечки из секретной лаборатории в Ухане. К такому выводу пришла британская разведка, сообщает издание Daily Mail, ссылаясь на источники в правительственных кругах.

По словам высокопоставленного члена чрезвычайного комитета, сотрудники спецслужб рассматривают эту версию, как одну из приоритетных наряду с возможным заражением от животного.

«Существует надежная альтернатива, основанная на природе вируса. Существование такой лаборатории в Ухане может оказаться не случайным. Эта версия не сбрасывается со счетов», - отметил источник издания.

Различные СМИ уже неоднократно поднимали подобные темы и выдвигали версии о возникновении коронавируса. Некоторые эксперты полагают, что вирус был искусственно выведен в лаборатории Уханьского института вирусологии, где ученые исследовали иммунные механизмы летучих мышей.

Китайские ученые отреагировали мгновенно, опубликовав открытое письмо, в котором опровергли все обвинения. Позже, официальный представитель МИД КНР заявил, что международное сообщество должно вести борьбу не только с коронавирусом, но и с распространением конспирологических теорий о его происхождении.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусной инфекцией заражены около 1,15 миллиона человек, почти 63 тысячи пациентов скончались.