Психолог предупредил об опасности интернет-зависимости у одиноких людей

Излишнее пребывание в социальных сетях может вызвать синдром дефицита внимания. Об этом в эфире «Звезды» предупредил психолог Константин Саркисян. По его словам, в зоне риска находятся две категории: страдающие от одиночества люди и подростки.

«Я бы в зону риска поставил две категории людей. Первая - это одинокие люди. И это одиночество они сублимируют в Интернет. То есть 500 друзей в соцсетях создают иллюзию, что человек не одинок. И вторая категория - это люди, у которых проблемы с самоидентификацией. И туда я бы отнес подростков», - пояснил Саркисян в эфире программы «Сегодня утром».

В то же время психолог напомнил, что Интернет - это всего лишь инструмент, и человек сам решает, как этим инструментом пользоваться. По словам Саркисяна помочь избежать интернет-зависимости может только самодисциплина.

В феврале этого года компания We Are Social опубликовала отчет, согласно которому россияне проводят в Сети в среднем 7 часов и 17 минут ежедневно. РФ вошла в топ-20 самых интернет-зависимых стран. Возглавили рейтинг Филлипины, где в среднем люди просиживают в Сети до 10 часов в сутки.