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Кабмин введет мораторий на штрафы за просроченную оплату услуг ЖКХ

Ян Брацкий
12:16 06.04.2020
Глава правительства заверил, что должники за услуги ЖКХ не будут лишены газо- и водоснабжения, электроэнергии и канализации.
Кабмин введет мораторий на штрафы за просроченную оплату услуг ЖКХ
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press

Правительство Российской Федерации введет мораторий на штрафные санкции за просроченную оплату ЖКХ. Данная мера будет действовать до конца года, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Для всех жителей нашей страны, независимо от их доходов, мы введем временный мораторий на начисление штрафных санкций за неоплаченные коммунальные услуги - газ, электроэнергию, тепло, воду, канализацию, вывоз бытовых отходов. Коммунальные услуги за долги отключать не будут», - заверил премьер-министр.

Кроме этого, должникам не будут начисляться пени за просроченные платежи за капитальный ремонт. По словам Мишустина, озвученный льготный период продлится до 1 января 2021 года.

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