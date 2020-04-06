Путин обсудил с Пашиняном борьбу с коронавирусом

В понедельник, 6 апреля, президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Стороны обсудили меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и согласовали график предстоящих контактов. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Телефонный разговор состоялся по инициативе армянской стороны. Никол Пашинян выразил благодарность Российской Федерации за оказываемую помощь в борьбе с пандемией коронавируса.

«Никол Пашинян выразил в данном контексте большую признательность за оказываемую с российской стороны помощь», - говорится в сообщении пресс-службы.

В ходе переговоров, стороны затронули вопросы двухстороннего сотрудничества, а также взаимодействие по линии Евразийского экономического союза.

В Армении первый случай инфицирования коронавирусом был зафиксирован 1 марта. Молодой человек в конце февраля прилетел с супругой из Ирана. По словам премьера страны Никола Пашиняна, правительство предпринимает все необходимые меры по борьбе с распространением COVID-19.