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Российские вузы возвращаются к дистанционному обучению

Анна Касаткина
01:24 06.04.2020
Неделя с 27 марта по 5 апреля была объявлена в стране выходной, а потому студенты ушли на каникулы.
Российские вузы возвращаются к дистанционному обучению
© Фото: Артур Лебедев РИА Новости

Российские вузы возвращаются к дистанционной форме обучения после каникул на нерабочей неделе. Согласно приказу министерства образования и науки, образовательные организации должны возобновить удаленные занятия с 6 апреля.

Учебным заведениям было рекомендовано перейти на дистанционную форму обучения в середине марта из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Неделя с 27 марта по 5 апреля в стране была объявлена нерабочей, в связи с чем образовательные организации ушли на каникулы. При это в Кремле позже отметили, что удаленные занятия в это время не только не воспрещаются, но и приветствуются.

Выходные дни для россиян продлены до 30 апреля, однако учебным заведениям рекомендовано «обеспечить реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий». О возобновлении занятий уже объявили несколько десятков российских вузов, среди которых РУДН, МИФИ, МГПУ, ВШЭ и другие.

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