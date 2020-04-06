Российские вузы возвращаются к дистанционному обучению

Российские вузы возвращаются к дистанционной форме обучения после каникул на нерабочей неделе. Согласно приказу министерства образования и науки, образовательные организации должны возобновить удаленные занятия с 6 апреля.

Учебным заведениям было рекомендовано перейти на дистанционную форму обучения в середине марта из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Неделя с 27 марта по 5 апреля в стране была объявлена нерабочей, в связи с чем образовательные организации ушли на каникулы. При это в Кремле позже отметили, что удаленные занятия в это время не только не воспрещаются, но и приветствуются.

Выходные дни для россиян продлены до 30 апреля, однако учебным заведениям рекомендовано «обеспечить реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий». О возобновлении занятий уже объявили несколько десятков российских вузов, среди которых РУДН, МИФИ, МГПУ, ВШЭ и другие.