Общее дело: юнармейцы Ингушетии сшили маски для врачей и волонтеров

Юнармейцы республики Ингушетия приняли участие в добровольческой акции. Не выходя из дома, что важно в условиях самоизоляции, ребята вместе со своими родителями изготовили защитные средства для местных врачей и волонтеров. Начальник регионального штаба «Юнармии» Мадина Богатырева рассказала, что технологии производства масок известны еще с советских времен.

«В интернете масса инструкций по изготовлению масок. Мы взяли за основу одну их них. Только сделали не 6-ти, а 8-мислойные повязки. Решили - чем больше слоев, тем лучше. У такой маски - масса плюсов, пояснили нам эксперты. Ее можно стирать или обрабатывать в дезинфицирующем растворе. В классической медицине всегда считалось, что маска служит еще лучше после 4 стирок» - отметила она.

За день юнармейцы Ингушетии сшили две сотни защитных средств, что сопоставимо с работой профессионального мини-швейного цеха. Ответственные ребята просто не смогли остаться в стороне в самый сложный для страны момент. На каждую маску в среднем уходило по 20 минут, поделилась впечатлениями Амина Цечоева.

«Пошив повязки не требует каких-то особых навыков или сложных замеров. Достаточно уметь держать в руках нитку с иголкой – и мы справились. Это только первый опыт. Обязательно продолжим помогать докторам - тем, кто сейчас работает без перерыва и выходных. С одной единственной целью - сохранить наше здоровье!» - добавила Амина.

Собрав посылку, ребята передали защитные средства в региональный штаб «Юнармии». После необходимой стерилизации в Минздраве, передача отправится по месту назначения.

«Горжусь своими юнармейцами. Они в очередой раз показали свое неравнодушие. У юных участников Движения не стоит вопрос чем заняться дома на карантине. Ответ очевиден: быть полезным и внести свой вклад в борьбе с нашим общим врагом - COVID-19. Мы вместе, а значит, способны справиться с любой угрозой!» - подчеркнул лидер «Юнармии», Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко.

Напомним, в связи с особыми условиями, «Юнармия» перенесла всю активность в Интернет. Специально для ребят организованы кибер-турнир, юнармейский челлендж, онлайн-экскурсии по мировым музеям и виртуальные путешествия по неизвестным городом России.