Мишустин напомнил ряду губернаторов о недопустимости закрытия административных границ регионов

Премьер-министр российского правительства Михаил Мишустин раскритиковал ряд губернаторов, которые приняли решение о закрытии административных границ своих регионов.

О недопустимости таких мер глава правительства заявил на совещании с вице-премьерами, напомнив о полномочиях региональных и федеральных властей. По словам Мишустина, любые решения по введению ограничений должны соответствовать реальной ситуации и быть адекватными.

«Президент дал главам субъектов Российской Федерации дополнительные полномочия, чтобы каждый из них мог определить на более оптимальный для конкретной территории режим ограничительных мероприятия. В целом, большинство руководителей субъектов справилось с этой работой. Вместе с тем, на прошлой неделе были выявлены прецеденты, когда руководство некоторых регионов закрывало административные границы, препятствуя проезду людей и транспорта на свою территорию», - отметил Мишустин.

В ходе совещания, глава кабинета министров отметит тот факт, что данный вопрос стал темой обсуждения главы государства с постоянными членами Совета безопасности. В ходе совещания президент Владимир Путин еще раз призвал не применять везде одинаковые ограничительные меры, чтобы без оснований не подрывать региональную экономику.