Мишустин порекомендовал кабмину подготовить дополнительные меры для укрепления экономики

В понедельник, 6 апреля, премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил кабинет министров внимательно следить за принятыми решениями, направленными на укрепление экономики в условиях коронавируса, и в случае необходимости подготовить пакет дополнительных мер.

«Прошу вас внимательно следить, как решения воплощаются на практике, а если нужно, подготовить дополнительные шаги, чтобы усилить позитивный эффект», - заявил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Ранее председатель правительства России сообщил, что за минувшие выходные были разработаны все необходимые подзаконные акты, направленные на поддержку россиян, бизнеса и экономики страны в связи с распространением COVID-19. Также в большинстве субъектов РФ приняты меры повышенной готовности, отметил премьер-министр, напомнив о дополнительных полномочиях которыми президент наделил глав регионов.