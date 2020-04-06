Война с самым опасным врагом: как в США пытаются справиться с пандемией COVID-19

Ситуация в США из-за коронавируса накалилась до предела. Даже американский президент Дональд Трамп, который неделю назад призывал в первую очередь спасать экономику по принципу «умри, но сделай», открыто признал всю серьезность момента.

Еще недавно Штаты казались несокрушимым гигантом, но вот прошла всего неделя, и Америка признает свою беспомощность перед лицом опасного заболевания.

«Возможно, эта и следующая недели будут самыми сложными. Будет большое число смертей. Мы полагаемся на очевидные прогнозы в наибольших очагах», - высказался Дональд Трамп.

Больше всего умерших сейчас в Нью-Йорке. В больницах ситуация катастрофическая: нет масок, антисептиков, халатов, лекарств.

На фоне пандемии стали особенно востребованы услуги нотариусов. Врачи готовятся к худшему и пишут завещания. Медсестры не выдерживают нагрузок и часто увольняются. Главная причина проста - отсутствие масок и элементарных средств защиты.

Местные жители, поняв, что их безопасность зависит только от них, ведут охоту за масками. Тем, у кого нет возможности приобрести средства защиты, вынуждены делать их из подручных средств.

Власти Нью-Йорка понимают, что скоро мест в больницах для заболевших коронавирусом будет не хватать, поэтому разбили настоящий полевой госпиталь в Центральном парке. Возможно, в будущем подобные госпитали раскидают по всему Манхеттену.

Пока Дональд Трамп застыл в нерешительности, медицинские эксперты и вирусологи твердят, что сложившаяся ситуация в США - это только начало. Если Штаты будут медлить так же, как медлила Италия, Америку может ждать наихудший сценарий.