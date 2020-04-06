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Кабмин разработал все необходимые подзаконные акты в связи с коронавирусом

Ян Брацкий
11:24 06.04.2020
Об этом на совещании с вице-премьерами заявил глава правительства Михаил Мишустин.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Konstantin Kokoshkin Globallookpress

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин заявил, что за эти выходные кабинет министров разработал все необходимые подзаконные акты в связи с коронавирусом.

В большинстве субъектов РФ приняты меры повышенной готовности, отметил премьер-министр, напомнив о дополнительных полномочиях которыми президент наделил глав регионов.

«За прошедшие выходные мы разработали все необходимые подзаконные акты по поддержке граждан, бизнеса, экономики в связи с коронавирусом», - заявил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

Глава правительства напомнил о продлении срока лицензий и других разрешительных документов на оказание услуги связи, производства лекарственных препаратов и телевещания. Все плановые проверки малого и среднего бизнеса отменены до особого распоряжения подытожил премьер-министр.

Ранее Михаил Мишустин утвердил перечень наиболее пострадавших от пандемии отраслей экономики. В список вошли гостиничный бизнес, культура и спорт, авиа и автоперевозки, общепит и бытовые услуги.

Возглавляют перечень наиболее пострадавших отраслей - авиаперевозки и автоперевозки, а также деятельность автовокзалов и автостанций. Далее идут культура и досуг, а также физкультурно-оздоровительная деятельность. В перечень вошли туризм и гостиничный бизнес, а также общественное питание, организация дополнительного образования, конференций и выставок. Пострадала от пандемии и сфера по предоставлению бытовых услуг, в том числе салоны красоты, химчистки и парикмахерские.

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