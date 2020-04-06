Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Не в интересах НАТО: почему альянс не торопится помогать в борьбе с коронавирусом

Лина Давыдова
11:43 06.04.2020
Как полагают эксперты, НАТО лишен самостоятельного права голоса и управляется из Пентагона. А американскому оборонному ведомству нет дела до погибающих европейцев.
Не в интересах НАТО: почему альянс не торопится помогать в борьбе с коронавирусом
© Фото: MID_RF, Twitter, Globallookpress

Пандемией коронавируса охвачены более 200 стран. Число зараженных превышает 1 миллион человек, порядка 50 тысяч погибли. Системы здравоохранения многих государств оказались не готовы к такой ситуации. На Западе помогать друг другу в борьбе с коронавирусом отказались даже ближайшие соседи. Казалось бы, сейчас самое время для защиты от общих угроз активизироваться международным организациям и союзам - таким, как, например, НАТО. Ведь альянс заявляет о себе как о гаранте безопасности всего западного мира.

Военному блоку по уставу положено эффективно отражать любые внешние угрозы и спасать мирное население, в том числе и силами военной медицины. Для этого в НАТО есть целые подразделения.

Италия и Испания, потерявшие в войне с пандемией уже более 20 тысяч  своих граждан, неоднократно обращались к блоку за помощью, когда многих людей еще можно было спасти. Но, как полагает директор Института политических исследований Сергей Марков, альянс лишен самостоятельного права голоса и управляется из Пентагона. А американскому оборонному ведомству нет никакого дела до погибающих европейцев.

«Бюрократия НАТО подчинена только одной структуре - Пентагону. И  действует только в его интересах. Пентагону есть какой-то интерес в лечении больных коронавирусом в Италии? Никакого, им просто наплевать», - отмечает эксперт в интервью «Специальному репортажу».

Североатлантический альянс должен располагать резервами на случай военных действий. Так положено в любой армии мира. Мобильные госпитали, медикаменты, спецоборудование, - всего этого как раз не хватает в охваченной пандемией Европе. Но, по мнению генерального директора Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, помогать НАТО простым людям нечем и незачем.

«Особо нечего передавать. Да, НАТО создавалось как военный союз, но только под названием "оборонительный". По сути он  наступательный. Поэтому медицинская сторона никогда не имела для него значение», - считает Журавлев.

Именно наступательная доктрина привела к фактическому отсутствию у блока медицинских подразделений. Неудивительно, что узнав о помощи российских военных жителям Бергамо, в альянсе выразили свое сдержанное недовольство.

Чем на самом деле занимается блок НАТО во время пандемии коронавируса? И могут ли другие союзы и международные организации помочь странам в борьбе со страшной эпидемией? Смотрите в новом расследовании «Специального репортажа» 6 апреля в 18:30 на телеканале «Звезда».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата06.04.2020, 02:38
Позитивная динамика: как улучшилась ситуация с COVID-19 в Италии после начала работы специалистов из РФ
Дата06.04.2020, 08:00
В круглосуточном режиме: российские специалисты развернули в Бергамо полевой госпиталь для больных коронавирусом
Дата30.03.2020, 15:47
Глава оргкомитета «Токио-2020» назвал даты проведения перенесенной на год Олимпиады
Дата06.04.2020, 12:08
Испытания фрегата «Адмирал Касатонов» завершены на Северном флоте
Дата04.04.2020, 08:31
Освобождение Братиславы: 75 лет со дня подвига советских войск
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Коронавирус
12:38 В стране и мире
Роковая утечка: британские СМИ назвали возможную причину появления коронавируса
11:57 В стране и мире
Видео
Мишустин напомнил ряду губернаторов о недопустимости закрытия административных границ регионов
11:43 В стране и мире
Не в интересах НАТО: почему альянс не торопится помогать в борьбе с коронавирусом
11:24 В стране и мире
Видео
Кабмин разработал все необходимые подзаконные акты в связи с коронавирусом
11:10 В стране и мире
Общее дело: юнармейцы Ингушетии сшили маски для врачей и волонтеров
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
12:58 В стране и мире
Правительство РФ вводит ограничения на продажу масок
12:56 В стране и мире
Видео
Психолог предупредил об опасности интернет-зависимости у одиноких людей
12:47 В стране и мире
В Кремле заявили о готовности к работе с иностранными партнерами для стабилизации рынка энергоносителей
12:38 В стране и мире
Роковая утечка: британские СМИ назвали возможную причину появления коронавируса
12:32 Армия
Артиллерийский огонь: боевые корабли ТОФ уничтожили «вражескую» технику на берегу
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Под защитой «Панциря»: кадры отражения «авианалета» ракетчиками ЗВО под Астраханью
Врач назвал простой способ укрепить иммунитет в условиях пандемии
Ученые оценили вероятность заразиться COVID-19 от внешне здорового человека
Названы профессии, которые не попадут в зону риска из-за коронавируса
Российский телескоп зафиксировал пробуждение черной дыры
Видео
В Кемерово мужчина с лопатой «напал» на автобус: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.