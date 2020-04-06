Не в интересах НАТО: почему альянс не торопится помогать в борьбе с коронавирусом

Пандемией коронавируса охвачены более 200 стран. Число зараженных превышает 1 миллион человек, порядка 50 тысяч погибли. Системы здравоохранения многих государств оказались не готовы к такой ситуации. На Западе помогать друг другу в борьбе с коронавирусом отказались даже ближайшие соседи. Казалось бы, сейчас самое время для защиты от общих угроз активизироваться международным организациям и союзам - таким, как, например, НАТО. Ведь альянс заявляет о себе как о гаранте безопасности всего западного мира.

Военному блоку по уставу положено эффективно отражать любые внешние угрозы и спасать мирное население, в том числе и силами военной медицины. Для этого в НАТО есть целые подразделения.

Италия и Испания, потерявшие в войне с пандемией уже более 20 тысяч своих граждан, неоднократно обращались к блоку за помощью, когда многих людей еще можно было спасти. Но, как полагает директор Института политических исследований Сергей Марков, альянс лишен самостоятельного права голоса и управляется из Пентагона. А американскому оборонному ведомству нет никакого дела до погибающих европейцев.

«Бюрократия НАТО подчинена только одной структуре - Пентагону. И действует только в его интересах. Пентагону есть какой-то интерес в лечении больных коронавирусом в Италии? Никакого, им просто наплевать», - отмечает эксперт в интервью «Специальному репортажу».

Североатлантический альянс должен располагать резервами на случай военных действий. Так положено в любой армии мира. Мобильные госпитали, медикаменты, спецоборудование, - всего этого как раз не хватает в охваченной пандемией Европе. Но, по мнению генерального директора Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, помогать НАТО простым людям нечем и незачем.

«Особо нечего передавать. Да, НАТО создавалось как военный союз, но только под названием "оборонительный". По сути он наступательный. Поэтому медицинская сторона никогда не имела для него значение», - считает Журавлев.

Именно наступательная доктрина привела к фактическому отсутствию у блока медицинских подразделений. Неудивительно, что узнав о помощи российских военных жителям Бергамо, в альянсе выразили свое сдержанное недовольство.

Чем на самом деле занимается блок НАТО во время пандемии коронавируса? И могут ли другие союзы и международные организации помочь странам в борьбе со страшной эпидемией? Смотрите в новом расследовании «Специального репортажа» 6 апреля в 18:30 на телеканале «Звезда».