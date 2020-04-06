Мишустин обратился к организаторам культурных мероприятий с требованием вернуть зрителям деньги

Организаторы культурных мероприятий, отмененных из-за коронавирусной инфекции, должны вернуть людям деньги или предложить альтернативные варианты. С таким заявлением выступил председатель правительства Михаил Мишустин.

Ранее премьер-министр РФ утвердил перечень наиболее пострадавших от пандемии отраслей экономики. В список вошли гостиничный бизнес, культура и спорт, авиа и автоперевозки, общепит и бытовые услуги.

Возглавляют перечень наиболее пострадавших отраслей - авиаперевозки и автоперевозки, а также деятельность автовокзалов и автостанций. Далее идут культура и досуг, а также физкультурно-оздоровительная деятельность.

В перечень вошли туризм и гостиничный бизнес, а также общественное питание, организация дополнительного образования, конференций и выставок. Пострадала от пандемии и сфера по предоставлению бытовых услуг, в том числе салоны красоты, химчистки и парикмахерские.