Россияне, не вылетевшие в РФ из-за коронавируса, получат финансовую поддержку

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что россияне, которые не смогли вылететь в Россию из-за отмены рейса в связи с коронавирусом, получат финансовую поддержку.

Он также добавил, что Россия не отказалась вывозить своих граждан из других стран.

«Мы никогда не бросим наших людей», - заявил Мишустин.

Он призвал соотечественников за рубежом быть ответственными в этот нелегкий период и писать заявление на вылет только в том случае, если они действительно намерены вернуться в страну в данный момент.

Российское правительство прикладывает все необходимые усилия, чтобы как можно скорее вернуть российских граждан на родину, сказал премьер-министр. Он также уточнил, что финансовую поддержку граждане РФ, не сумевшие вылететь домой из-за отмены рейсов, получат до возвращения домой или возобновления авиасообщения.

Мишустин также отметил, что график первых рейсов с российскими гражданами появится уже сегодня вечером, в понедельник, 6 апреля.