Мишустин анонсировал график первых рейсов возвращения россиян из-за рубежа

Кабинет министров прикладывает все усилия для того, чтобы россияне быстрее вернулись на родину. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Глава Кабмина также сообщил, что график первых рейсов возвращения российских граждан появится сегодня вечером.

«Мы никогда не бросим своих людей», - подчеркнул председатель правительства.

В то же время Мишустин призвал оказавшихся за рубежом россиян быть ответственными и писать заявления на вылет только в том случае, если им действительно необходимо вернуться домой именно сейчас.

Российские туристы не могут покинуть многие страны, власти которых из-за пандемии коронавируса закрыли границы. С 4 апреля были приостановлены все международные рейсы по вывозу граждан РФ из-за рубежа. Для оставшихся за границей туристов организована необходимая помощь для возвращения на родину.