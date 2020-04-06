Названа стоимость домашнего тестирования на коронавирус

Стоимость тестирования на коронавирусную инфекцию нового типа составляет около 2 тысяч рублей. Об этом сообщает Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора. Ранее там сообщили о возможности пройти тестирование дома, без назначения врача.

В ведомстве уточнили, что процедура забора биоматериала у пациента происходит на дому причем, бесконтактным способом. Эксперт выездной службы доставляет все необходимое заказчику и инструктирует его, а после тот самостоятельно берет масок из носоглотки. Образец кладут в контейнер и увозят на экспертизу. На определение результатов уходит от одного до двух дней, ответ пациент получает по электронной почте.

Исследование не может быть проведено анонимно, уточняют в Центре, при оформлении необходимо указать паспортные данные, а если анализ сдает несовершеннолетний - серию и номер свидетельства о рождении.