В России за сутки зафиксированы 954 новых случая заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки выявлено 954 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Среди заболевших 23 человека старше 80 лет, отмечают в штабе.

Сообщается также, что из вновь выявленных случаев, большинство - 591, пришлись на столицу. Всего в Москве к настоящему моменту выявлено 4484 случая коронавируса.

Кроме того, COVID-19 подтвержден у 30 детей. Все пациенты, а также контактировавшие с ними изолированы в лечебных учреждениях и получают всю необходимую медицинскую помощь.

В России действует режим самоизоляции, гражданам запрещено покидать свое место жительства без уважительных причин, к которым относятся: обращение за экстренной помощью, поход в аптеку или в магазин, проезд до работы, вынос мусора и выгул домашних животных. Данные ограничительные меры продлены до 1 мая включительно.