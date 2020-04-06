Директор НИИ Склифосовского назвал коронавирус триггером для хронических болезней

Коронавирус может стать триггером, спусковым крючком, для развития хронических заболеваний, считает директор НИИ скорой и неотложной помощи имени Склифосовского Сергей Петриков. Он отметил, что любое заболевание приводит к осложнению уже имеющегося. В результате заболевание разрастается как снежный ком.

«В данном случае коронавирус или любая другая инфекция может являться таким триггером ухудшения по соматической патологии, которая у пациента уже была», - рассказал Петриков в интервью РИА Новости.

Он отметил, что именно из-за этого факта в группе риска находятся пенсионеры и люди, имеющие хронические заболевания.

Ранее израильский врач рассказал, какая опасность может поджидать пожилых людей, находящихся на самоизоляции. Медик сказал, что малоподвижный образ жизни, а также нездоровое питание могут стимулировать уже имеющиеся хронические заболевания.