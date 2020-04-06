На Украине вступили в силу жесткие карантинные меры

На Украине ужесточили правила карантина по коронавирусной инфекции. С 6 апреля гражданам, в частности, запрещено выходить на улицу без маски и собираться группами свыше двух человек, говорится в постановлении правительства страны.

Носить маску либо респиратор необходимо во всех общественных местах. К ним относятся как детские площадки и остановки общественного транспорта, так и лифты, подъезды и другие места. В парки, скверы и прибрежные зоны вход отныне запрещен, за исключением выгула домашних питомцев и выполнения служебных обязанностей.

Гражданам запрещается собираться в группы свыше двух человек, если они не сопровождают детей. Несовершеннолетним в возрасте 14 лет нельзя выходить на улицу без сопровождения, также запрет покидать дома установлен для лиц старше 60 лет и больных коронавирусной инфекцией.

При выходе на улицу каждому гражданину необходимо иметь при себе удостоверение личности. За соблюдением карантина будут следить сотрудники министерства внутренних дел и нацгвардии, нарушителям грозит штраф и даже уголовная ответственность, уточнили в кабмине.

На Украине COVID-19 на данный момент заразились 1251 человек. Из них выздоровело 25 человек, 32 - скончались. Ранее президент страны Владимир Зеленский объявил о возможном дефолте в стране из-за эпидемии.