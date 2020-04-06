СМИ: Бориса Джонсона подключат к аппарату ИВЛ

Главу британского правительства Бориса Джонсона госпитализировали для проведения тестов на коронавирус по совету лечащего врача. Спустя десять дней после положительного теста на COVID-19 у премьера остаются проблемы со здоровьем: до сих пор держится высокая температура, наблюдается кашель.

Госпитализацию политика расценивают скорее как меру предосторожности, однако в настоящий момент неизвестно, останется ли Джонсон в лечебном учреждении на ночь, сообщает Даунинг-стрит.

В то же время, РИА Новости, ссылаясь на источник в руководстве системы здравоохранения Соединенного Королевства, пишет, что премьера планируют подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. Официального подтверждения этой информации пока не было.

Борис Джонсон сообщил о том, что заразился коронавирусной инфекцией 27 марта. Несмотря на болезнь, он продолжает руководить британским кабмином дистанционно.