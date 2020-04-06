В посольстве США объявили о спецрейсах для вывоза американцев из России

Несколько специальных чартерных рейсов для вывоза граждан США вылетят из Москвы ориентировочно 9 апреля. Об этом заявила пресс-секретарь американского посольства Ребекка Росс.

По ее словам, при наличии свободных мест на рейсы также смогут попасть граждане, имеющие вид на жительство в Штатах.

«Мы ожидаем, что рейсы вылетят из Москвы утром 9 апреля. Расписание может измениться», - написала Росс в своем Twitter-аккаунте.

Представитель посольства добавила, что у пассажиров будет пересадка в Лондоне, после чего они отправятся в один из шести американских городов.

Соединенные Штаты на данный момент являются страной с наибольшим число заразившихся коронавирусом - инфекция диагностирована почти у 330 тысяч человек. Всего в мире насчитывается более миллиона заболевших.