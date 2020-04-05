Молодая жена Петросяна рассказала об отношении ее родителей к юмористу

Новоиспеченная супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала, как ее родители отнеслись к браку с 74-летним артистом. Молодая жена юмориста призналась, что ее семья положительно отреагировала на выбор дочери.

«Если родители любят своего ребенка, они его принимают любым. Какая разница, какую ребенок выбрал страну проживания, профессию, друзей и мужа», - заявила Татьяна, ответив вопрос от поклонников про отношение родителей к Петросяну. Ее слова приводит издание StarHit.

В ноябре прошлого года Евгений Петросян официально развелся с Еленой Степаненко. В браке они прожили 33 года. Спустя месяц после развода юморист женился Татьяне Брухуновой. По слухам, у супругов уже родился ребенок, однако эту информацию пара не комментирует.