Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Молодая жена Петросяна рассказала об отношении ее родителей к юмористу

Лина Давыдова
09:44 05.04.2020
Евгений Петросян женился на своей помощнице 31-летней Татьяне Брухуновой в декабре 2019 года.
Молодая жена Петросяна рассказала об отношении ее родителей к юмористу
© Фото: Anatoly Lomokhov, Global Look Press

Новоиспеченная супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала, как ее родители отнеслись к браку с 74-летним артистом. Молодая жена юмориста призналась, что ее семья положительно отреагировала на выбор дочери.

«Если родители любят своего ребенка, они его принимают любым. Какая разница, какую ребенок выбрал страну проживания, профессию, друзей и мужа», - заявила Татьяна, ответив вопрос от поклонников про отношение родителей к Петросяну. Ее слова приводит издание StarHit.

В ноябре прошлого года Евгений Петросян официально развелся с Еленой Степаненко. В браке они прожили 33 года. Спустя месяц после развода юморист женился Татьяне Брухуновой. По слухам, у супругов уже родился ребенок, однако эту информацию пара не комментирует.  

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата01.04.2020, 01:07
ВОЗ: в мире COVID-19 заражены более 750 тысяч человек
Дата04.04.2020, 16:00
В Минздраве Сербии рассказали об итогах переговоров с РФ на тему борьбы с COVID-19
Дата30.03.2020, 15:47
Глава оргкомитета «Токио-2020» назвал даты проведения перенесенной на год Олимпиады
Дата03.04.2020, 08:00
Пулемет Максима: от Чапаева до Второй мировой
Дата04.04.2020, 08:31
Освобождение Братиславы: 75 лет со дня подвига советских войск
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
10:59 В стране и мире
Губернатор МО усилил меры по борьбе с коронавирусом в Подмосковье
10:59 В стране и мире
Один человек погиб при пожаре вблизи стройплощадки инфекционной больницы в Новой Москве
10:48 В стране и мире
Роспотребнадзор: в Москве зафиксировано 536 новых случаев COVID-19
10:36 В стране и мире
Врач рассказала о течении болезни у новорожденных с коронавирусной инфекцией
10:27 В стране и мире
Видео
Пожар на Крещатике: на Майдане загорелся коллектор с электрокабелем
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Девять жизней: спасение кота из разрушенного дома в Орехово-Зуево попало на видео
Заворотнюк ответила подписчикам на поздравления с днем рождения
Видео
«В ее ядре вещество, ядовитое для людей»: астроном о комете, приближающейся к Земле
В Кремле объяснили отставание часов на руке Путина
Видео
Не занести заразу в дом: микробиолог рассказал, как правильно дезинфицировать верхнюю одежду
Эпидемиолог: на смену COVID-19 может прийти более опасный вирус
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.