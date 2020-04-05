Проценко: в Коммунарке находится 201 пациент с COVID-19

В настоящее время в больнице в Коммунаке находится 201 пациент с COVID-19. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал главврач медучреждения Денис Проценко.

Он подчеркнул, что всего на лечении состоит 346 человек.

«Из них: с диагнозом пневмония - 301, COVID подтвержденных 201. В ОРИТ (отделении реанимации и интенсивной терапии – прим. ред..) 26 (на ИВЛ 9)», - написал Проценко.

Тридцать первого марта главврач Коммунарки сообщил о том, что его тест на коронавирус показал положительный результат. Проценко самоизолировался в своем кабинете, где продолжает удаленно работать.